Посол РФ в Иране Дедов: Россию и Китай пытаются отлучить от «ядерной сделки»

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РФ вела диалог по ядерной проблеме с Ираном
РФ вела диалог по ядерной проблеме с Ираном Фото:

 Страны Запада пытаются отстранить Россию и Китай от переговоров по иранской «ядерной сделке». Об этом рассказал посол РФ в Иране Алексей Дедов.

«Россия является непосредственным участником переговоров по „ядерной сделке“ с Ираном. Этот процесс начался еще в начале двухтысячных годов. Но, у нас есть информация, что западные страны пытаются отлучить от этого процесса Россию и Китай», — передает РИА Новости заявление Дедова.

По мнению посла, без РФ и КНР переговоры по Ирану не будут успешными. Он добавил, что Великобритания, ФРГ, КНР, РФ, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку в 2015 году. Позже США вышли из соглашения. 

Ранее РФ, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это подтверждение их позиции прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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 Страны Запада пытаются отстранить Россию и Китай от переговоров по иранской «ядерной сделке». Об этом рассказал посол РФ в Иране Алексей Дедов. «Россия является непосредственным участником переговоров по „ядерной сделке“ с Ираном. Этот процесс начался еще в начале двухтысячных годов. Но, у нас есть информация, что западные страны пытаются отлучить от этого процесса Россию и Китай», — передает РИА Новости заявление Дедова. По мнению посла, без РФ и КНР переговоры по Ирану не будут успешными. Он добавил, что Великобритания, ФРГ, КНР, РФ, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку в 2015 году. Позже США вышли из соглашения.  Ранее РФ, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это подтверждение их позиции прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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