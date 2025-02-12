Посол РФ в Иране Дедов: Россию и Китай пытаются отлучить от «ядерной сделки»

Страны Запада пытаются отстранить Россию и Китай от переговоров по иранской «ядерной сделке». Об этом рассказал посол РФ в Иране Алексей Дедов.
«Россия является непосредственным участником переговоров по „ядерной сделке“ с Ираном. Этот процесс начался еще в начале двухтысячных годов. Но, у нас есть информация, что западные страны пытаются отлучить от этого процесса Россию и Китай», — передает РИА Новости заявление Дедова.
По мнению посла, без РФ и КНР переговоры по Ирану не будут успешными. Он добавил, что Великобритания, ФРГ, КНР, РФ, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку в 2015 году. Позже США вышли из соглашения.
Ранее РФ, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это подтверждение их позиции прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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