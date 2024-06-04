Четыре страны выступили за восстановление ядерной сделки

Россия, Иран и КНР поддержали восстановление ядерной сделки

05 июня 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Заявление по ядерной сделке сделали Россия, Китай и Иран Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Россия, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это подтверждение их позиции прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД <…> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения», — говорится в совместном заявлении стран, пишет иранское агентство Tasnim. Отмечено, что страны критикуют политику США, указывая на введение односторонних санкций против Ирана и стратегию максимального давления как на переломный момент для сделки. Позиция России, Китая и Ирана остается неизменной, несмотря на выход США из договоренности и последующие дипломатические трудности. Страны выражают готовность продолжать работу в рамках установленных ранее договоренностей, подчеркивая важность международного сотрудничества для поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе, пишет агентство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это подтверждение их позиции прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД <…> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения», — говорится в совместном заявлении стран, пишет иранское агентство Tasnim. Отмечено, что страны критикуют политику США, указывая на введение односторонних санкций против Ирана и стратегию максимального давления как на переломный момент для сделки. Позиция России, Китая и Ирана остается неизменной, несмотря на выход США из договоренности и последующие дипломатические трудности. Страны выражают готовность продолжать работу в рамках установленных ранее договоренностей, подчеркивая важность международного сотрудничества для поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе, пишет агентство.