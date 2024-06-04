Четыре страны выступили за восстановление ядерной сделки

Россия, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это подтверждение их позиции прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД <…> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения», — говорится в совместном заявлении стран, пишет иранское агентство Tasnim. Отмечено, что страны критикуют политику США, указывая на введение односторонних санкций против Ирана и стратегию максимального давления как на переломный момент для сделки.
Позиция России, Китая и Ирана остается неизменной, несмотря на выход США из договоренности и последующие дипломатические трудности. Страны выражают готовность продолжать работу в рамках установленных ранее договоренностей, подчеркивая важность международного сотрудничества для поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе, пишет агентство.
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Россия, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это подтверждение их позиции прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД <…> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения», — говорится в совместном заявлении стран, пишет иранское агентство Tasnim. Отмечено, что страны критикуют политику США, указывая на введение односторонних санкций против Ирана и стратегию максимального давления как на переломный момент для сделки. Позиция России, Китая и Ирана остается неизменной, несмотря на выход США из договоренности и последующие дипломатические трудности. Страны выражают готовность продолжать работу в рамках установленных ранее договоренностей, подчеркивая важность международного сотрудничества для поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе, пишет агентство.