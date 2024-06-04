04 июня 2024

Четыре страны выступили за восстановление ядерной сделки

Россия, Иран и КНР поддержали восстановление ядерной сделки
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина 16 мая 2024. Китай, Пекин, россия, флаг, китай
Заявление по ядерной сделке сделали Россия, Китай и Иран Фото:

Россия, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это подтверждение их позиции прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД <…> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения», — говорится в совместном заявлении стран, пишет иранское агентство Tasnim. Отмечено, что страны критикуют политику США, указывая на введение односторонних санкций против Ирана и стратегию максимального давления как на переломный момент для сделки.

Позиция России, Китая и Ирана остается неизменной, несмотря на выход США из договоренности и последующие дипломатические трудности. Страны выражают готовность продолжать работу в рамках установленных ранее договоренностей, подчеркивая важность международного сотрудничества для поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе, пишет агентство.

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Россия, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это подтверждение их позиции прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД <…> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения», — говорится в совместном заявлении стран, пишет иранское агентство Tasnim. Отмечено, что страны критикуют политику США, указывая на введение односторонних санкций против Ирана и стратегию максимального давления как на переломный момент для сделки. Позиция России, Китая и Ирана остается неизменной, несмотря на выход США из договоренности и последующие дипломатические трудности. Страны выражают готовность продолжать работу в рамках установленных ранее договоренностей, подчеркивая важность международного сотрудничества для поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе, пишет агентство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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