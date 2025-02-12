Пять российских хакеров попали под санкции Австралии

Австралия ввела санкции против пяти российских хакеров и одной компании из-за якобы хакерской атаки на медицинскую страховую компанию Medibank в октябре 2022 года. Об этом рассказали в австралийском МВД.
«Правительство вводит санкции в отношении российской компании ZServers и пяти российских хакеров, обеспечивших хранение и распространение украденных у Medibank данных», — передает сообщение МВД Австралии ТАСС. Там добавили, что санкции также касаются владельца компании ZServers Александра Большакова.
Им запрещен въезд в страну, а любые сделки с их активами могут повлечь уголовное преследование. Атака якобы привела к утечке личных данных 9,7 миллионов клиентов и ущербу в размере 20 миллионов долларов. Федеральная полиция Австралии обвиняет российских хакеров в этом инциденте.
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