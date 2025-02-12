Поездки на такси в России станут еще дороже

Экономист Балынин: стоимость такси в России вырастет на 7-19% в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Если поднимутся цены на запчасти, автомобили и бензин, тарифы на такси могут вырасти еще сильнее, заявил Балынин
Если поднимутся цены на запчасти, автомобили и бензин, тарифы на такси могут вырасти еще сильнее, заявил Балынин Фото:

В России ожидается увеличение цен на такси, которое составит от 7% до 19%. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Проезд в такси в 2025 году будет дорожать, но темпы роста могут оказаться вариативными в зависимости от населенного пункта: предположительно от 7% до 19%», — передает слова Балынина «Газета.Ru». Он добавил, что рост цен будет зависеть от местного спроса и предложения, текущих цен на такси, а также погодных условий.

Если запчасти, автомобили и бензин подорожают, тарифы могут увеличиться еще больше. В крупных городах, благодаря конкуренции, цены будут формироваться на рыночной основе. Аналитик Олег Калманович рекомендует россиянам экономить, чаще пользуясь общественным транспортом или пешими прогулками, а также рассматривая аренду электросамокатов и велосипедов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России ожидается увеличение цен на такси, которое составит от 7% до 19%. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин . «Проезд в такси в 2025 году будет дорожать, но темпы роста могут оказаться вариативными в зависимости от населенного пункта: предположительно от 7% до 19%», — передает слова Балынина «Газета.Ru». Он добавил, что рост цен будет зависеть от местного спроса и предложения, текущих цен на такси, а также погодных условий. Если запчасти, автомобили и бензин подорожают, тарифы могут увеличиться еще больше. В крупных городах, благодаря конкуренции, цены будут формироваться на рыночной основе. Аналитик Олег Калманович рекомендует россиянам экономить, чаще пользуясь общественным транспортом или пешими прогулками, а также рассматривая аренду электросамокатов и велосипедов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...