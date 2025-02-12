Поездки на такси в России станут еще дороже

В России ожидается увеличение цен на такси, которое составит от 7% до 19%. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Проезд в такси в 2025 году будет дорожать, но темпы роста могут оказаться вариативными в зависимости от населенного пункта: предположительно от 7% до 19%», — передает слова Балынина «Газета.Ru». Он добавил, что рост цен будет зависеть от местного спроса и предложения, текущих цен на такси, а также погодных условий.
Если запчасти, автомобили и бензин подорожают, тарифы могут увеличиться еще больше. В крупных городах, благодаря конкуренции, цены будут формироваться на рыночной основе. Аналитик Олег Калманович рекомендует россиянам экономить, чаще пользуясь общественным транспортом или пешими прогулками, а также рассматривая аренду электросамокатов и велосипедов.
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