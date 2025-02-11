Пассажиры вертолета, севшего на одном двигателе в ЯНАО, винят авиаторов

На борту вертолета МИ-8 авиакомпании «Ямал», который совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя, находился груз-200 и родственники погибшего бойца. Они сообщили в соцсетях, что изначально должны были лететь на другом вертолете, но авиакомпания настояла на данном рейсе.
«Вопрос к руководству авиакомпании „Ямал“, как вы могли девять человек, а также несовершеннолетних детей, посадить в этот вертолет? Изначально мы должны были лететь на другом вертолете, но начальство все же нас посадило именно в этот», — сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП Ямал».
Он также предположил, что пилот вертолета мог что-то знать о неисправности. Во время взлета пассажиры почувствовали сильный запах солярки.
«Когда мы сели в него, нам сказали всем пристегнуться. Мы летели около 12 минут, но вертолет накренился и резко полетел вниз. Было очень страшно. Пилот крикнул, что будет аварийная посадка. Нас самих чуть не сделали грузом-200, а ведь эти рейсы каждую неделю летают с пассажирами. Слава Богу, все обошлось».
Организовала перелет администрация Тазовского района. При благоприятных условиях тазовчан отправят домой другим бортом сегодня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию «Ямал», ответ ожидается. URA.RU сообщало, что вертолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку на посадочной площадке «Тазовский-Ямал» из-за отказа левого двигателя.
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