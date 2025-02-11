11 февраля 2025

Пассажиры вертолета, севшего на одном двигателе в ЯНАО, винят авиаторов

Вертолет «Ямала» с грузом-200 совершил аварийную посадку из-за неисправности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На борту вертолета МИ-8 находился груз-200
На борту вертолета МИ-8 находился груз-200 Фото:

На борту вертолета МИ-8 авиакомпании «Ямал», который совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя, находился груз-200 и родственники погибшего бойца. Они сообщили в соцсетях, что изначально должны были лететь на другом вертолете, но авиакомпания настояла на данном рейсе.

«Вопрос к руководству авиакомпании „Ямал“, как вы могли девять человек, а также несовершеннолетних детей, посадить в этот вертолет? Изначально мы должны были лететь на другом вертолете, но начальство все же нас посадило именно в этот», — сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП Ямал».

Он также предположил, что пилот вертолета мог что-то знать о неисправности. Во время взлета пассажиры почувствовали сильный запах солярки.

«Когда мы сели в него, нам сказали всем пристегнуться. Мы летели около 12 минут, но вертолет накренился и резко полетел вниз. Было очень страшно. Пилот крикнул, что будет аварийная посадка. Нас самих чуть не сделали грузом-200, а ведь эти рейсы каждую неделю летают с пассажирами. Слава Богу, все обошлось».

Организовала перелет администрация Тазовского района. При благоприятных условиях тазовчан отправят домой другим бортом сегодня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию «Ямал», ответ ожидается. URA.RU сообщало, что вертолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку на посадочной площадке «Тазовский-Ямал» из-за отказа левого двигателя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту вертолета МИ-8 авиакомпании «Ямал», который совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя, находился груз-200 и родственники погибшего бойца. Они сообщили в соцсетях, что изначально должны были лететь на другом вертолете, но авиакомпания настояла на данном рейсе. «Вопрос к руководству авиакомпании „Ямал“, как вы могли девять человек, а также несовершеннолетних детей, посадить в этот вертолет? Изначально мы должны были лететь на другом вертолете, но начальство все же нас посадило именно в этот», — сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП Ямал». Он также предположил, что пилот вертолета мог что-то знать о неисправности. Во время взлета пассажиры почувствовали сильный запах солярки. «Когда мы сели в него, нам сказали всем пристегнуться. Мы летели около 12 минут, но вертолет накренился и резко полетел вниз. Было очень страшно. Пилот крикнул, что будет аварийная посадка. Нас самих чуть не сделали грузом-200, а ведь эти рейсы каждую неделю летают с пассажирами. Слава Богу, все обошлось». Организовала перелет администрация Тазовского района. При благоприятных условиях тазовчан отправят домой другим бортом сегодня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию «Ямал», ответ ожидается. URA.RU сообщало, что вертолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку на посадочной площадке «Тазовский-Ямал» из-за отказа левого двигателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...