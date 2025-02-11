11 февраля 2025

Прокурор ХМАО заинтересовался скандалом с детьми, которые пожаловались на травлю

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит жалобы детей на травлю в telegram-канале
Прокуратура проверит жалобы детей на травлю в telegram-канале Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку по жалобам детей на травлю в telegram-канале. Об этом сообщает прокуратура региона на своем сайте.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также деятельности образовательных организаций по своевременному выявлению конфликтов среди учащихся, их урегулированию и недопущению впредь. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает telegram-канал ведомства.

Полиция Сургута также проводит проверку. Силовики устанавливают авторов публикаций и владельцев telegram-канала.

Ранее агентство писало, что Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за травли подростков Сургута. Дети сами пожаловались главе Лиги безопасного интернета на telegram-канал с оскорбительным содержанием.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку по жалобам детей на травлю в telegram-канале. Об этом сообщает прокуратура региона на своем сайте. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также деятельности образовательных организаций по своевременному выявлению конфликтов среди учащихся, их урегулированию и недопущению впредь. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает telegram-канал ведомства. Полиция Сургута также проводит проверку. Силовики устанавливают авторов публикаций и владельцев telegram-канала. Ранее агентство писало, что Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за травли подростков Сургута. Дети сами пожаловались главе Лиги безопасного интернета на telegram-канал с оскорбительным содержанием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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