Как вернуть полмиллиона рублей при покупке квартиры

Россияне в 2025 году могут получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке. О деталях возврата рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.
«Право на возврат части уплаченного НДФЛ предоставляется гражданам, которые приобрели квартиру в новостройке и получили ее без отделки. Важно, чтобы это условие было зафиксировано в договоре купли-продажи или в договоре долевого участия», — заявил Васильев. Его слова передает Life.ru.
Лимит имущественного вычета составляет два миллиона рублей на одного человека, что позволяет вернуть максимум 260 тысяч рублей. Если стоимость квартиры составила 5,7 миллиона рублей, а ремонт обошелся в 600 тысяч, то возмещению подлежит только 13% от двух миллионов рублей. Оставшиеся 4,3 миллиона рублей не будут учтены. Однако для супругов этот лимит де-факто удваивается до 520 тысяч рублей.
Федор Васильев добавил, что право на возврат имеют только налоговые резиденты России, платящие НДФЛ по ставке 13%. Граждане, имеющие доходы от аренды недвижимости или другой деятельности, облагаемой НДФЛ, также могут претендовать на налоговый вычет.
Возмещению подлежат расходы на отделочные работы и материалы, включая плитку, обои, краску, ламинат и межкомнатные двери. В список расходов, которые не учитываются при вычете, входят покупка мебели, бытовой техники и предметов декора.
Возврат налогов предоставляется двумя методами: напрямую через налоговую службу или через работодателя. Для возврата через налоговую службу необходимо оформить декларацию по форме 3-НДФЛ, предоставить документы, подтверждающие расходы, и подать все необходимые бумаги в ФНС. Если же выбрать метод через работодателя, то следует подать заявление на получение налогового вычета в налоговую службу. После этого полученное уведомление нужно передать работодателю для прекращения удержания НДФЛ из зарплаты до момента компенсации полагающейся суммы. В обоих случаях требуется предоставить договор купли-продажи или долевого участия, акт приемки передачи жилья. Также нужны платежные документы — чеки, банковские выписки и договоры с подрядчиками, акты выполненных работ. Отмечается, что налоговый вычет за ремонт можно заявить не только в год приобретения жилья, но и за три предыдущих года. Однако, если жилье было приобретено уже с отделкой или на вторичном рынке, претендовать на вычет за ремонт нельзя.
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