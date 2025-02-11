11 февраля 2025

Тюменцев полгода терроризируют полчища крыс. Видео

Стая из 10 крыс терроризирует жителей на улице Салтыкова-Щедрина в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщается о стае из 10 грызунов
Сообщается о стае из 10 грызунов Фото:

Жителей дома на улице Салтыкова-Щедрина 58/3 в Тюмени уже полгода терроризируют полчище крыс, обосновавшееся у мусорных баков в этом районе. О проблеме в социальных сетях написали собственники.

«Помогите привлечь внимание к проблеме! Уже полгода такая ситуация. Нашествие крыс на мусорке возле дома Салтыкова-Щедрина, 58/3. Боимся уже за детей и домашних животных. Каждый вечер мусорка кишит крысами!» — отметили тюменцы в сообществе «Новости 24/7 — Тюмень».

Очевидцы сообщают о не менее чем десяти крысах, которые сбились в стаю. Для выяснения подробностей URA.RU направило официальный запрос в управляющую компанию этого дома. Ответ ожидается.

Ранее информационное агентство сообщало, что полчища крыс, в том числе, были обнаружены на улице Широтной в Тюмени. В том районе обнаружили стаю из четырех грызунов.

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Жителей дома на улице Салтыкова-Щедрина 58/3 в Тюмени уже полгода терроризируют полчище крыс, обосновавшееся у мусорных баков в этом районе. О проблеме в социальных сетях написали собственники. «Помогите привлечь внимание к проблеме! Уже полгода такая ситуация. Нашествие крыс на мусорке возле дома Салтыкова-Щедрина, 58/3. Боимся уже за детей и домашних животных. Каждый вечер мусорка кишит крысами!» — отметили тюменцы в сообществе «Новости 24/7 — Тюмень». Очевидцы сообщают о не менее чем десяти крысах, которые сбились в стаю. Для выяснения подробностей URA.RU направило официальный запрос в управляющую компанию этого дома. Ответ ожидается. Ранее информационное агентство сообщало, что полчища крыс, в том числе, были обнаружены на улице Широтной в Тюмени. В том районе обнаружили стаю из четырех грызунов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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