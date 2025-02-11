Жителей дома на улице Салтыкова-Щедрина 58/3 в Тюмени уже полгода терроризируют полчище крыс, обосновавшееся у мусорных баков в этом районе. О проблеме в социальных сетях написали собственники.
«Помогите привлечь внимание к проблеме! Уже полгода такая ситуация. Нашествие крыс на мусорке возле дома Салтыкова-Щедрина, 58/3. Боимся уже за детей и домашних животных. Каждый вечер мусорка кишит крысами!» — отметили тюменцы в сообществе «Новости 24/7 — Тюмень».
Очевидцы сообщают о не менее чем десяти крысах, которые сбились в стаю. Для выяснения подробностей URA.RU направило официальный запрос в управляющую компанию этого дома. Ответ ожидается.
Ранее информационное агентство сообщало, что полчища крыс, в том числе, были обнаружены на улице Широтной в Тюмени. В том районе обнаружили стаю из четырех грызунов.
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