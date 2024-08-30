30 августа 2024

В Тюмени крысы заполонили один из дворов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грызуны поселились у мусорных баков возле жилых домов
Грызуны поселились у мусорных баков возле жилых домов Фото:

В Тюмени на улице Широтной 146 местные жители заметили стаю крыс, обосновавшихся возле мусорных баков во дворе жилого дома. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.

«В тюменском дворе по улице Широтная, 146 замечено множество крыс рядом с мусорными контейнерами», — передает сообщение от жильцов telegram-канал «МегаТюмень». На опубликованном видео как минимум четыре грызуна бегают между баками с отходами и собирают еду.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Престиж», в управлении которой находится дом, с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Широтной 146 местные жители заметили стаю крыс, обосновавшихся возле мусорных баков во дворе жилого дома. Об этом очевидцы рассказали в соцсети. «В тюменском дворе по улице Широтная, 146 замечено множество крыс рядом с мусорными контейнерами», — передает сообщение от жильцов telegram-канал «МегаТюмень». На опубликованном видео как минимум четыре грызуна бегают между баками с отходами и собирают еду. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Престиж», в управлении которой находится дом, с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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