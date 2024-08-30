Грызуны поселились у мусорных баков возле жилых домов
В Тюмени на улице Широтной 146 местные жители заметили стаю крыс, обосновавшихся возле мусорных баков во дворе жилого дома. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.
«В тюменском дворе по улице Широтная, 146 замечено множество крыс рядом с мусорными контейнерами», — передает сообщение от жильцов telegram-канал «МегаТюмень». На опубликованном видео как минимум четыре грызуна бегают между баками с отходами и собирают еду.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Престиж», в управлении которой находится дом, с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
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