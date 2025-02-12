В центре Екатеринбурга сдают помпезный пентхаус за 350 тысяч в месяц. Фото

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Роскошная квартира занимает 400 квадратных метров (архивное фото)
Роскошная квартира занимает 400 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга (улица Московская, 77) сдается 8-комнатная квартира за 350 тысяч рублей в месяц. Объявление появилось на сайте «Авито Недвижимость». 

«В аренду сдается квартира — пентхаус — 400 квадратных метров в самом центре города!» — указано в описании. Продавец утверждает, что большую часть мебели привезли под заказ из Европы. 

В квартире нельзя будет жить с животными, при въезде необходимо внести залог — 150 тысяч рублей, коммунальные платежи оплачиваются арендатором отдельно. На фото видно, что в квартире два этажа, комнаты уставлены яркой резной мебелью, скульптурами. 

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В центре Екатеринбурга (улица Московская, 77) сдается 8-комнатная квартира за 350 тысяч рублей в месяц. Объявление появилось на сайте «Авито Недвижимость».  «В аренду сдается квартира — пентхаус — 400 квадратных метров в самом центре города!» — указано в описании. Продавец утверждает, что большую часть мебели привезли под заказ из Европы.  В квартире нельзя будет жить с животными, при въезде необходимо внести залог — 150 тысяч рублей, коммунальные платежи оплачиваются арендатором отдельно. На фото видно, что в квартире два этажа, комнаты уставлены яркой резной мебелью, скульптурами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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