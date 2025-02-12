В центре Екатеринбурга (улица Московская, 77) сдается 8-комнатная квартира за 350 тысяч рублей в месяц. Объявление появилось на сайте «Авито Недвижимость».
«В аренду сдается квартира — пентхаус — 400 квадратных метров в самом центре города!» — указано в описании. Продавец утверждает, что большую часть мебели привезли под заказ из Европы.
В квартире нельзя будет жить с животными, при въезде необходимо внести залог — 150 тысяч рублей, коммунальные платежи оплачиваются арендатором отдельно. На фото видно, что в квартире два этажа, комнаты уставлены яркой резной мебелью, скульптурами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!