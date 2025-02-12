Ради Кадышевой в Екатеринбурге сняли гигантский зал и выпустили допбилеты. Скрин

В Екатеринбурге концерт Надежды Кадышевой перенесли в «MTC Live Холл»
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Надежда Кадышева переживает второй виток славы: в 2024 году певицу очень полюбила молодежь Фото:

Из-за ажиотажа вокруг предстоящего выступления Надежды Кадышевой в Екатеринбурге концерт перенесли на площадку, которая вмещает в 2,5 раза больше людей. Об этом заявили представители ККТ «Космос».

«В соответствии с официальным письмом организатора, концерт „Надежда и Григорий Кадышевы“ 18 марта 2025 переносится на площадку „MTC Live Холл“. Начало в 20:00», — сказано в сообщении. «Космос» вмещает около 1990 человек с учетом балконов, в то время как площадка в «ЭКСПО» способна разместить примерно 5000 человек.

Кроме этого, в конце января билетов на Кадышеву не было совсем: из продажи пропали даже самые дорогие места за 15 тысяч рублей. После расширения площадки пригласительные появились вновь, но их осталось немного — 339 штук стоимостью от 3400 рублей.

Народная артистка выступит с ансамблем «Золотое кольцо» 18 марта. Изначально певица планировала спеть в Екатеринбурге 28 ноября, но пожертвовала уральскими поклонниками ради выступления в Кремлевском Дворце. Кадышева и «Золотое кольцо» стали пользоваться популярностью у молодежи в 2024 году, особенно людям полюбились песни «Плывет веночек» и «Широка река» — под них регулярно снимают видео в соцсетях.

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Из-за ажиотажа вокруг предстоящего выступления Надежды Кадышевой в Екатеринбурге концерт перенесли на площадку, которая вмещает в 2,5 раза больше людей. Об этом заявили представители ККТ «Космос». «В соответствии с официальным письмом организатора, концерт „Надежда и Григорий Кадышевы“ 18 марта 2025 переносится на площадку „MTC Live Холл“. Начало в 20:00», — сказано в сообщении. «Космос» вмещает около 1990 человек с учетом балконов, в то время как площадка в «ЭКСПО» способна разместить примерно 5000 человек. Кроме этого, в конце января билетов на Кадышеву не было совсем: из продажи пропали даже самые дорогие места за 15 тысяч рублей. После расширения площадки пригласительные появились вновь, но их осталось немного — 339 штук стоимостью от 3400 рублей. Народная артистка выступит с ансамблем «Золотое кольцо» 18 марта. Изначально певица планировала спеть в Екатеринбурге 28 ноября, но пожертвовала уральскими поклонниками ради выступления в Кремлевском Дворце. Кадышева и «Золотое кольцо» стали пользоваться популярностью у молодежи в 2024 году, особенно людям полюбились песни «Плывет веночек» и «Широка река» — под них регулярно снимают видео в соцсетях.
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