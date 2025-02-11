11 февраля 2025

Челябинцы снимают квартиры с продажи и начинают сдавать их в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске за месяц число выставленных на продажу квартир снизилось на 12%
В Челябинске за месяц число выставленных на продажу квартир снизилось на 12% Фото:

В Челябинске число квартир на вторичном рынке с декабря 2024 года по январь 2025 снизилось на 12%. Продавцы переходят на рынок долгосрочной аренды из-за того, что жилье сложно продать. В среднем готовые квартиры продаются по 96 000 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«В Челябинске средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в январе составила 96 000 рублей, за год цена выросла на 0,7%. При этом количество доступных предложений сократилось на 11,5%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белоусов, рынок вторичного жилья в Челябинске на данный момент не активен из-за сезонности. В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, срок их продажи растет. Поэтому продавцам либо приходится предлагать скидки, либо переходить на рынок долгосрочной аренды.

В целом по России число выставленных на продажу квартир в январе снизилось во всех городах в среднем на 6,1%. Больше всего число выставленных на продажу  вторичных квартир сократилось в Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани. Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с сезонными факторами и снижением спроса на рынке вторичного жилья в праздники. 

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В Челябинске число квартир на вторичном рынке с декабря 2024 года по январь 2025 снизилось на 12%. Продавцы переходят на рынок долгосрочной аренды из-за того, что жилье сложно продать. В среднем готовые квартиры продаются по 96 000 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «В Челябинске средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в январе составила 96 000 рублей, за год цена выросла на 0,7%. При этом количество доступных предложений сократилось на 11,5%», — сообщили в пресс-службе. Как отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белоусов, рынок вторичного жилья в Челябинске на данный момент не активен из-за сезонности. В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, срок их продажи растет. Поэтому продавцам либо приходится предлагать скидки, либо переходить на рынок долгосрочной аренды. В целом по России число выставленных на продажу квартир в январе снизилось во всех городах в среднем на 6,1%. Больше всего число выставленных на продажу  вторичных квартир сократилось в Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани. Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с сезонными факторами и снижением спроса на рынке вторичного жилья в праздники. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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