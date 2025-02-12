Сын миллиардера и владельца «Крокуса» приедет в Курган

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, певец Emin выступит в Кургане. Он проведет сольный концерт в областной филармонии. О том, на какие цели артист потратит гонорар за выступление, корреспонденту URA.RU рассказал организатор концерта Эльшад Джуварлинский.
«Пригласил выступить в Кургане известного певца Эмина. Даст концерт в областной филармонии. Весь гонорар он отдает своим артистам и команде. Ни копейки себе не берет. С ним в Курган прилетит 18 человек», — рассказал Джуварлинский.
Emin исполнит популярные хиты «Сбежим в Баку», «Благодарю, Мама», «Я лучше всех живу», «Нежная», «МММ», Still и Boomerang. Концерт пройдет 24 апреля. Также 27 марта в филармонии пройдет концерт певца Акмаля, участника шоу «Голос.Дети» на Первом канале и «Маска» на НТВ. Он исполнит хиты «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови» (18+).
Певца Эмина с Курганом связывают дружеские и рабочие отношения с продюсером Максимом Фадеевым. Музыкант написал артисту музыку и слова к нескольким песням. Также они спели дуэтом композицию «Мой Азербайджан» и сняли на него клип.
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