Российские пенсионеры начнут получать повышенные выплаты с 1 марта

Совет Федерации одобрил закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Согласно ему, пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 9,5%.
«Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года», — сообщает ТАСС. Размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, увеличится с 89,83% до 93,59%.
Инициатива об индексации была предложена правительством и направлена на учет фактического уровня инфляции, что было поручено президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, что не соответствовало уровню инфляции, однако новые изменения позволят дополнительно увеличить выплаты еще на 4,4%. Военные пенсионеры смогут получить доиндексированные пенсии уже 1 марта 2025 года с добавлением компенсации за первые два месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.