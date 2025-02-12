Российские пенсионеры начнут получать повышенные выплаты с 1 марта

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Размер денежного довольствия для расчета пенсии увеличится с 89,83% до 93,59%
Размер денежного довольствия для расчета пенсии увеличится с 89,83% до 93,59% Фото:

Совет Федерации одобрил закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Согласно ему, пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 9,5%.

«Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года», — сообщает ТАСС. Размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, увеличится с 89,83% до 93,59%.

Инициатива об индексации была предложена правительством и направлена на учет фактического уровня инфляции, что было поручено президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, что не соответствовало уровню инфляции, однако новые изменения позволят дополнительно увеличить выплаты еще на 4,4%. Военные пенсионеры смогут получить доиндексированные пенсии уже 1 марта 2025 года с добавлением компенсации за первые два месяца.

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Совет Федерации одобрил закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Согласно ему, пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 9,5%. «Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года», — сообщает ТАСС. Размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, увеличится с 89,83% до 93,59%. Инициатива об индексации была предложена правительством и направлена на учет фактического уровня инфляции, что было поручено президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, что не соответствовало уровню инфляции, однако новые изменения позволят дополнительно увеличить выплаты еще на 4,4%. Военные пенсионеры смогут получить доиндексированные пенсии уже 1 марта 2025 года с добавлением компенсации за первые два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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