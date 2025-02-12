В Петербурге изменят правила охраны культурного наследия

На недавнем пленарном заседании Законодательного собрания был рассмотрен законопроект, касающийся охраны объектов культурного наследия. Одной из ключевых инноваций станет классификация старинных сооружений по различным категориям. При этом, при определении статуса объекта как исторического, городские власти отойдут от практики охраны зданий исключительно на основании года их постройки. Основным критериом оценки будет теперь уровень гармонии здания с окружающей архитектурой.
«Не приняв сегодня вносимый закон, мы оказались в ситуации, когда пришлось бы выполнять указы Минкультуры», — передает «Деловой Петербург» слова представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко. Он также подчеркнул, что нововведения позволят расширить список охраняемых объектов, включив в него 650 объектов советской архитектуры. Введение новых категорий, таких как «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты», позволит более гибко подходить к вопросам сохранения культурного наследия. Здания, построенные до 1917 года и не попавшие в новые списки, продолжат охраняться по старым правилам.
Однако не все восприняли эти изменения положительно. Марина Шишкина из фракции «Справедливая Россия» выразила беспокойство по поводу возможной субъективности новой методики оценки ценности зданий, что может привести к ошибкам в определении статуса объектов. Она также указала на сохранение возможности надстройки мансард, что может негативно сказаться на исторической ценности зданий. Ольга Штанникова от фракции «Яблоко» добавила, что новый закон не защищает исторические панорамы от возможного строительства небоскребов даже за пределами охраняемых зон. Представитель КПРФ Александр Рассудов критиковал устаревший критерий охраны зданий по году постройки, отмечая, что многие советские постройки также заслуживают охраны. Несмотря на высказанные опасения, законопроект был поддержан большинством голосов в первом чтении.
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