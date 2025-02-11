Роботы добрались до Пермского цирка. Создания пермской компании «Промобот» уже дали ряд выступлений в России. На родине они готовятся показать уже обновленное, более продвинутое шоу. Движения роботов станут более динамичными, отмечает начальник творческо-технического департамента Росгосцирка Олег Титаевский.
«Скорость будет выше, чем обычно, скрипты, которые раньше не использовались, сейчас будут применены для реализации новой постановки. Изменятся движения роботов, схемы перемещения, движение рук, повороты — такое перепрограммирование является самой сложной задачей, но мы успешно это решаем и делаем все, чтобы зритель получил невероятно красивое представление», — цитирует Титаевского сайт Росгосцирка.
В «Параде роботов» одновременно участвуют 12 полноразмерных сервисных роботов модели Promobot V.4. Они танцуют, а также взаимодействуют с артистами и зрителями, рассказали URA.RU в компании «Промобот». По словам директора Пермского цирка Сергея Блохина пермские зрители первыми увидят новый танец роботов. Номер станет одним из ключевых моментов программы «ВАУ», которая стартует 15 февраля. Кроме сервисных роботов на манеж выйдут робопсы, которые покажут номер с живыми дрессированными собаками.
Премьера робототехнического представления состоялась 23 декабря 2023 года в Рязанском государственном цирке. После этого программа отправилась в тур.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!