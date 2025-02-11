11 февраля 2025

В ЯНАО коммунальщик отремонтировал канализацию при помощи проволоки. Фото

В Салехарде по улице Северная, 6 застыла канализационная труба
© Служба новостей «URA.RU»
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Трубу отремонтировали проволокой
Трубу отремонтировали проволокой Фото:

В салехардском многоквартирном доме по Северной, 6 замерзла канализация. Управляющая компания прислала специалиста на ремонт. Но как сообщила жительница дома URA.RU, канализацию так и не утеплили, зато обмотали проволокой.

«Вот так они отработали — не утеплили трубу, только на проволоку замотали свищ. Посмотрим, что будет, когда морозцы ударят», — сообщила корреспонденту URA.RU Вера Желандковская.

Женщина подала официальную жалобу в госнадзор. «Оказалось, еще одна квартира — первый подъезд, тоже подавала жалобу, но по поводу воды», — сообщила Желандковская. Ответа от службы пока нет.

Ранее URA.RU писало, что дом признали аварийным в 2020 году, жильцов обещали расселить до 2025 года, однако перенесли дату расселения. В мэрии Салехарда агентству сообщили, что деревяшку по Северной, 6 расселят до 31 декабря 2028 года. Домом управляет ООО «Возрождение», на которое регулярно поступают жалобы по перемерзанию канализаций и воды.

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В салехардском многоквартирном доме по Северной, 6 замерзла канализация. Управляющая компания прислала специалиста на ремонт. Но как сообщила жительница дома URA.RU, канализацию так и не утеплили, зато обмотали проволокой. «Вот так они отработали — не утеплили трубу, только на проволоку замотали свищ. Посмотрим, что будет, когда морозцы ударят», — сообщила корреспонденту URA.RU Вера Желандковская. Женщина подала официальную жалобу в госнадзор. «Оказалось, еще одна квартира — первый подъезд, тоже подавала жалобу, но по поводу воды», — сообщила Желандковская. Ответа от службы пока нет. Ранее URA.RU писало, что дом признали аварийным в 2020 году, жильцов обещали расселить до 2025 года, однако перенесли дату расселения. В мэрии Салехарда агентству сообщили, что деревяшку по Северной, 6 расселят до 31 декабря 2028 года. Домом управляет ООО «Возрождение», на которое регулярно поступают жалобы по перемерзанию канализаций и воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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