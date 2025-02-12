Пермяки устроили ажиотаж вокруг первого рейса в Турцию

Пермяки заняли все места на первый рейс в Турцию
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Первый рейс в Анталью улетел 12 февраля
Первый рейс в Анталью улетел 12 февраля Фото:

Из пермского аэропорта «Большое Савино» вылетел первый в 2025 году рейс в турецкий город Анталью. Все места на борту были заняты.

«Загрузка составила 100%. Все 240 мест в самолете были заняты», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Информация о начале полетной программы из Перми в Турцию появилась в январе 2025 года. В расписании аэропорта пока стоят только рейсы 12 и 23 февраля, а также 6, 17 и 28 марта.

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Из пермского аэропорта «Большое Савино» вылетел первый в 2025 году рейс в турецкий город Анталью. Все места на борту были заняты. «Загрузка составила 100%. Все 240 мест в самолете были заняты», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Информация о начале полетной программы из Перми в Турцию появилась в январе 2025 года. В расписании аэропорта пока стоят только рейсы 12 и 23 февраля, а также 6, 17 и 28 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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