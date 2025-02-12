Лавров обвинил США в сливе информации об обмене заключенными

США и Россия различаются в подходах к освобождению американца Марка Фогела, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в то время как американская сторона решила публично объявить о ситуации, Россия придерживается другой тактики.
«США решили объявить о ситуации с освобождением Фогела, у России другой подход», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Лаврова. Глава МИД России добавил, что РФ придерживается принципа соблюдения конфиденциальности в рамках дипломатических договоренностей для обеспечения их эффективности.
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