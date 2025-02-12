Лавров обвинил США в сливе информации об обмене заключенными

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Лавров заявил, что у РФ и США разные подходы к ситуации освобождения американца Фогеля
Лавров заявил, что у РФ и США разные подходы к ситуации освобождения американца Фогеля Фото:

США и Россия различаются в подходах к освобождению американца Марка Фогела, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в то время как американская сторона решила публично объявить о ситуации, Россия придерживается другой тактики.

«США решили объявить о ситуации с освобождением Фогела, у России другой подход», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Лаврова. Глава МИД России добавил, что РФ придерживается принципа соблюдения конфиденциальности в рамках дипломатических договоренностей для обеспечения их эффективности.

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США и Россия различаются в подходах к освобождению американца Марка Фогела, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в то время как американская сторона решила публично объявить о ситуации, Россия придерживается другой тактики. «США решили объявить о ситуации с освобождением Фогела, у России другой подход», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Лаврова. Глава МИД России добавил, что РФ придерживается принципа соблюдения конфиденциальности в рамках дипломатических договоренностей для обеспечения их эффективности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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