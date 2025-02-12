Ольга Капранова назвала три жизненных правила Ирины Винер

Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер в работе не жесткий человек, как считают многие. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала вице-президент Федерации гимнастики России, 10-кратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы Ольга Капранова.
«У Ирины Александровны не жесткий характер. Она педагог высочайшего уровня и понимает, в каких случаях спортсмену необходим тот или иной подход, чтобы стать спортсменом мирового уровня. Это потом помогает не только в спортивной карьере, но и в любой другой деятельности, которую выбирают ее ученицы. Она очень добрый человек, настоящий патриот, и именно совокупность этих качеств, возможно, вызывает ощущения «жесткости». Но это не так. Она дает нам школу жизни и подготовку для реализации самых амбициозных и масштабных задач!» — пояснила гимнастка.
Ирина Винер 12 февраля после 24 лет работы оставила пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике. За это время она «вырастила» всеми известных чемпионок: Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Ирину Чащину, Ляйсан Утяшеву, Яну Батыршину, Юлию Барсукову, Маргариту Мамун и многих других.
Ольга Капранова охарактеризовала тренера как уникального наставника. «Это лучший опыт и практика, которые были в моей жизни. Ирина Александровна — уникальный наставник. Она вкладывает во всех своих спортсменок знание, силу и веру. Именно то, что помогает преодолевать любые трудности и закладывает фундамент характера на будущее», — сказала чемпионка.
Капранова также озвучила три главных правила Винер, которые помогут в жизни не только профессиональным гимнасткам.
«Не бояться ошибиться, постоянно учиться, и если даже что-то пошло не так, то уметь находить хорошее в плохом, чтобы стать только лучше и сильнее!»
Винер до октября 2024 года была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Организация была ликвидирована после ее ухода. Винер — Герой Труда РФ, а также заслуженный работник физической культуры РФ.
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