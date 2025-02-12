СБУ задержала топового «крота» ФСБ

Глава СБУ Малюк лично задержал начальника своего антитеррористического центра
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине задержали «крота» ФСБ
На Украине задержали «крота» ФСБ Фото:

На Украине задержали начальника штаба антитеррористического центра СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщил глава СБУ Василь Малюк. По его словам, задержание произошло утром 12 февраля, и подозреваемый является «кротом» ФСБ.

«СБУ разоблачила топового „крота“ ФСБ в своих рядах! Задерживал его сегодня утром лично Глава СБУ Василий Малюк», — написали в telegram-канале украинской службы. В сообщении ведомства не раскрывается имя задержанного лица.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ФСБ России. Ответ ожидается.

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На Украине задержали начальника штаба антитеррористического центра СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщил глава СБУ Василь Малюк. По его словам, задержание произошло утром 12 февраля, и подозреваемый является «кротом» ФСБ. «СБУ разоблачила топового „крота“ ФСБ в своих рядах! Задерживал его сегодня утром лично Глава СБУ Василий Малюк», — написали в telegram-канале украинской службы. В сообщении ведомства не раскрывается имя задержанного лица. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ФСБ России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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