В Челябинске, в преддверии Дня всех влюбленных, молодые люди вышли на рынок услуг, предлагая платное сопровождение на свиданиях. В перечень предложений также вошли поход в кино и вручение цветов, а стоимость «помощи» дошла до десяти тысяч рублей. Одно из таких предложений было замечено на интернет-доске объявлений.
«Услуги парня на 14 февраля. Сходить в кино — две тысячи рублей, подарить цветы — десять тысяч рублей, засветиться с вами в историях в соцсети — три тысячи рублей, посидеть в ресторане — четыре тысячи рублей», — говорится на сайте «Авито».
Согласно объявлению, молодые люди, стремясь заработать, предлагают девушкам платное сопровождение на праздниках, а также публикации с их участием в социальных сетях. За различные виды свиданий они устанавливают фиксированный прайс-лист.
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