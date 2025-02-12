Парни предлагают челябинкам платные свидания в День влюбленных. Скрин

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Челябинец предлагает провести с ними День святого Валентина за деньги
Челябинец предлагает провести с ними День святого Валентина за деньги Фото:

В Челябинске, в преддверии Дня всех влюбленных, молодые люди вышли на рынок услуг, предлагая платное сопровождение на свиданиях. В перечень предложений также вошли поход в кино и вручение цветов, а стоимость «помощи» дошла до десяти тысяч рублей. Одно из таких предложений было замечено на интернет-доске объявлений.

«Услуги парня на 14 февраля. Сходить в кино — две тысячи рублей, подарить цветы — десять тысяч рублей, засветиться с вами в историях в соцсети — три тысячи рублей, посидеть в ресторане — четыре тысячи рублей», — говорится на сайте «Авито».

Согласно объявлению, молодые люди, стремясь заработать, предлагают девушкам платное сопровождение на праздниках, а также публикации с их участием в социальных сетях. За различные виды свиданий они устанавливают фиксированный прайс-лист.

Минимальная стоимость услуг у челябинского парня - две тысячи рублей (поход в кино)
Минимальная стоимость услуг у челябинского парня - две тысячи рублей (поход в кино)
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В Челябинске, в преддверии Дня всех влюбленных, молодые люди вышли на рынок услуг, предлагая платное сопровождение на свиданиях. В перечень предложений также вошли поход в кино и вручение цветов, а стоимость «помощи» дошла до десяти тысяч рублей. Одно из таких предложений было замечено на интернет-доске объявлений. «Услуги парня на 14 февраля. Сходить в кино — две тысячи рублей, подарить цветы — десять тысяч рублей, засветиться с вами в историях в соцсети — три тысячи рублей, посидеть в ресторане — четыре тысячи рублей», — говорится на сайте «Авито». Согласно объявлению, молодые люди, стремясь заработать, предлагают девушкам платное сопровождение на праздниках, а также публикации с их участием в социальных сетях. За различные виды свиданий они устанавливают фиксированный прайс-лист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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