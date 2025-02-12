Источник рассказал о стиле работы нового главы Пермского округа

Временный глава Пермского округа обяжет замов чаще общаться с депутатами
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Андрианова (справа) покорила депутатов стилем работы
Ольга Андрианова (справа) покорила депутатов стилем работы Фото:

Исполняющий обязанности главы Пермского муниципального округа Ольга Андрианова удивила депутатов территории стилем управления. С первых дней работы чиновница установила с депутатским корпусом «конструктивный диалог», спрашивая мнение народных избранников по ключевым темам, «которые стоят на повестке». Об этом URA.RU рассказал источник в политтусовке округа. Также, по словам собеседника агентства, Андрианова поставила задачу своим заместителям — регулярно проводить с депутатами встречи для обсуждения вопросов, которые беспокоят народных избранников.

«Андрианова [заняв пост и.о. главы Пермского округа], сразу начала выстраивать диалог с депутатами, запрашивать их мнение по ключевым вопросам. У многих [из депутатов] такой подход вызвал приятное удивление», — признался собеседник URA.RU. Он напомнил, что предшественник Андриановой Владимир Цветов за несколько месяцев до ухода с поста вступил в конфронтацию» с народными избранниками. А экс-мэра Александра Кузнецова и вовсе «особо не интересовали чаяния депутатов».

Регулярность встреч подчиненных Андриановой с депутатами сейчас обсуждается. По словам источника агентства, они будут проводиться «раз в неделю или две». Ольга Андрианова приступила к обязанностям вице-мэра Пермского округа в январе. Практически сразу после прихода в местную администрацию она сменила на посту главы муниципалитета Владимира Цветова, который принял решение сложить с себя полномочия. До этого Андрианова являлась заместителем главы администрации Перми.

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Исполняющий обязанности главы Пермского муниципального округа Ольга Андрианова удивила депутатов территории стилем управления. С первых дней работы чиновница установила с депутатским корпусом «конструктивный диалог», спрашивая мнение народных избранников по ключевым темам, «которые стоят на повестке». Об этом URA.RU рассказал источник в политтусовке округа. Также, по словам собеседника агентства, Андрианова поставила задачу своим заместителям — регулярно проводить с депутатами встречи для обсуждения вопросов, которые беспокоят народных избранников. «Андрианова [заняв пост и.о. главы Пермского округа], сразу начала выстраивать диалог с депутатами, запрашивать их мнение по ключевым вопросам. У многих [из депутатов] такой подход вызвал приятное удивление», — признался собеседник URA.RU. Он напомнил, что предшественник Андриановой Владимир Цветов за несколько месяцев до ухода с поста вступил в конфронтацию» с народными избранниками. А экс-мэра Александра Кузнецова и вовсе «особо не интересовали чаяния депутатов». Регулярность встреч подчиненных Андриановой с депутатами сейчас обсуждается. По словам источника агентства, они будут проводиться «раз в неделю или две». Ольга Андрианова приступила к обязанностям вице-мэра Пермского округа в январе. Практически сразу после прихода в местную администрацию она сменила на посту главы муниципалитета Владимира Цветова, который принял решение сложить с себя полномочия. До этого Андрианова являлась заместителем главы администрации Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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