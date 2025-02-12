Прокуратура требует ужесточить приговор свердловскому экс-министру Старкову

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Оглашение приговора экс-главе министерства транспорта Свердловской области Василию Старкову. Екатеринбург , старков василий, колесников максим
Свой приговор Василий Старков получил 3 февраля Фото:
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Прокуратура требует ужесточить приговор свердловскому экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову, осужденному за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«После изучения приговора прокуратурой было принесено апелляционное представление в Свердловский областной суд на изменение приговора в связи с мягкостью назначенного осужденному наказания, а также в связи с неправильным применением уголовного закона. В апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости и попросила его усилить», — говорится в релизе прокуратуры.

Силовики хотят, чтобы суд исключил применение положений ст. 64 УК РФ. И добавил дополнительное наказание — в виде лишения Старкова возможности занимать определенные должности.

3 февраля Старкова приговорили к 6,5 годам в колонии. По версии следствия, он взял взятку в сумме четырех млн рублей за покровительство дорожным компаниям. Для них же, считают силовики, он выбивал госконтракты. Его защитники говорили, что экс-чиновник рвется на фронт. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Прокуратура требует ужесточить приговор свердловскому экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову, осужденному за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «После изучения приговора прокуратурой было принесено апелляционное представление в Свердловский областной суд на изменение приговора в связи с мягкостью назначенного осужденному наказания, а также в связи с неправильным применением уголовного закона. В апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости и попросила его усилить», — говорится в релизе прокуратуры. Силовики хотят, чтобы суд исключил применение положений ст. 64 УК РФ. И добавил дополнительное наказание — в виде лишения Старкова возможности занимать определенные должности. 3 февраля Старкова приговорили к 6,5 годам в колонии. По версии следствия, он взял взятку в сумме четырех млн рублей за покровительство дорожным компаниям. Для них же, считают силовики, он выбивал госконтракты. Его защитники говорили, что экс-чиновник рвется на фронт. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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