Прокуратура требует ужесточить приговор свердловскому экс-министру Старкову

Свой приговор Василий Старков получил 3 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО

Прокуратура требует ужесточить приговор свердловскому экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову, осужденному за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«После изучения приговора прокуратурой было принесено апелляционное представление в Свердловский областной суд на изменение приговора в связи с мягкостью назначенного осужденному наказания, а также в связи с неправильным применением уголовного закона. В апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости и попросила его усилить», — говорится в релизе прокуратуры.

Силовики хотят, чтобы суд исключил применение положений ст. 64 УК РФ. И добавил дополнительное наказание — в виде лишения Старкова возможности занимать определенные должности.

3 февраля Старкова приговорили к 6,5 годам в колонии. По версии следствия, он взял взятку в сумме четырех млн рублей за покровительство дорожным компаниям. Для них же, считают силовики, он выбивал госконтракты. Его защитники говорили, что экс-чиновник рвется на фронт. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.