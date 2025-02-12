В Новом Уренгое (ЯНАО) продают двухэтажный особняк по эксклюзивному проекту стоимостью 55 миллионов рублей. Объявление о продаже дома размещено на одной из площадок по продаже недвижимости.
«На небольшом уютном участке, на берегу озера располагается массивный особняк общей площадью 532 квадратных метров. В первом холле при входе размещены вместительные встроенные шкафы. Также здесь расположены: жилая комната для персонала, котельная-бойлерная, прачечная, просторная светлая кухня. Из первого холла вы попадаете в огромный основной холл высотою в два этажа, облагороженный рукописными фресками», — говорится в объявлении площадки «Циан».
Двухэтажный дом оборудован комплексом водоподготовки, скважиной, тремя котлами для отопления, септиком и гаражом. Помимо пяти спален с семью санузлами, в особняке есть бассейн, финская парная и хамам.
Роскошный особняк стоит на продаже уже три года и за это время упал в цене почти в два раза. В 2022 году дом оценивали в 100 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало о самых дорогих квартирах в Ямало-Ненецком автономном округе. В топ по стоимости вошла недвижимость от 26 до 29 миллионов рублей.
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