Роскошь с фресками на шести сотках: на Ямале не могут продать самый дорогой особняк. Фото

В Новом Уренгое продается двухэтажный особняк за 55 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена особняка за три года упала вдвое (архивное фото)
Цена особняка за три года упала вдвое (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают двухэтажный особняк по эксклюзивному проекту стоимостью 55 миллионов рублей. Объявление о продаже дома размещено на одной из площадок по продаже недвижимости.

«На небольшом уютном участке, на берегу озера располагается массивный особняк общей площадью 532 квадратных метров. В первом холле при входе размещены вместительные встроенные шкафы. Также здесь расположены: жилая комната для персонала, котельная-бойлерная, прачечная, просторная светлая кухня. Из первого холла вы попадаете в огромный основной холл высотою в два этажа, облагороженный рукописными фресками», — говорится в объявлении площадки «Циан».

Двухэтажный дом оборудован комплексом водоподготовки, скважиной, тремя котлами для отопления, септиком и гаражом. Помимо пяти спален с семью санузлами, в особняке есть бассейн, финская парная и хамам.

Роскошный особняк стоит на продаже уже три года и за это время упал в цене почти в два раза. В 2022 году дом оценивали в 100 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало о самых дорогих квартирах в Ямало-Ненецком автономном округе. В топ по стоимости вошла недвижимость от 26 до 29 миллионов рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продают двухэтажный особняк по эксклюзивному проекту стоимостью 55 миллионов рублей. Объявление о продаже дома размещено на одной из площадок по продаже недвижимости. «На небольшом уютном участке, на берегу озера располагается массивный особняк общей площадью 532 квадратных метров. В первом холле при входе размещены вместительные встроенные шкафы. Также здесь расположены: жилая комната для персонала, котельная-бойлерная, прачечная, просторная светлая кухня. Из первого холла вы попадаете в огромный основной холл высотою в два этажа, облагороженный рукописными фресками», — говорится в объявлении площадки «Циан». Двухэтажный дом оборудован комплексом водоподготовки, скважиной, тремя котлами для отопления, септиком и гаражом. Помимо пяти спален с семью санузлами, в особняке есть бассейн, финская парная и хамам. Роскошный особняк стоит на продаже уже три года и за это время упал в цене почти в два раза. В 2022 году дом оценивали в 100 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало о самых дорогих квартирах в Ямало-Ненецком автономном округе. В топ по стоимости вошла недвижимость от 26 до 29 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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