В особняке расположены две двухуровневые квартиры и комнаты для персонала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уренгойская транспортная компания выставила на продажу в Новом Уренгое (ЯНАО) особняк за 100 миллионов рублей. Объявление о продаже разместили на сайте Avito.

«Предложение для состоятельных господ! Вашему вниманию представляется шикарный дом, расположенный в дачном кооперативе „Энтузиаст“. Дом построен по эксклюзивному проекту архитектора Бенуа Н.Э.», — говорится в описании к объявлению. Площадь дома составляет 532 квадратных метра, а участка — шесть соток.

Участок находится на берегу озера. На заднем дворе участка имеется закрытая беседка, а рядом с домом — гараж. В первом холле дома расположены жилая комната для персонала, котельная, прачечная и кухня. Во втором холле, расписанном фресками, находятся две двухуровневые квартиры. Также в коттедже имеется комплекс с бассейном, финской парной и хамамом.

По данным СБИС, гендиректором ООО «УТК» является Игорь Лебедев, а учредителями — Андрей Ливанов, Юрий Чупахин и Вадим Смирнов, которые также учредили ООО «Уренгойскую нефтегазовую компанию». Гендиректором «УНГК» является Андрей Ливанов. Чупахин со Смирновым также создали ООО «СпецРесурсТехнология».

ООО «УТК» зарегистрировано в 1997 году. Основным видом деятельности компании является транспортная обработка грузов, а основным заказчиком — дочка «Роснефти» — ЗАО «Ванкорнефть». По данным Росстата, прибыль компании на 2020 год составила 17,4 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое на продажу выставили дачу за 29 миллионов рублей. На участке есть баня, джакузи и винный погреб.

Основной холл особняка Авито

Комплекс с бассейном, сауной и хамамом Авито

План первого этажа здания Авито

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