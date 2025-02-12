В США увидели сигнал дружбы Путина и Трампа

Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать сигналом будущих отношений между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
«Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем», — заявил Уиткофф. Его слова передает РИА Новости.
По словам спецпосланника, взаимодействие между лидерами двух стран имеет большое значение для глобальной политики и может способствовать развитию международных отношений. Уиткофф подчеркнул, что продолжение дружеских отношений между Трампом и Путиным будет полезным для всего мира. «Я считаю, что их связывала прекрасная дружба...» — добавил политик.
Ранее бывший дипломат США и преподаватель закрытой «Англо-американской школы Москвы» (признана Минюстом РФ иноагентом) Марк Фогель был освобожден в результате обмена осужденными лицами между Россией и США. Фогель был осужден в России по обвинениям в контрабанде наркотиков. Школа, в которой он работал, прекратила свою деятельность после того, как была обвинена в деятельности иностранного агента. О том, кто такой Фогель, как его задержали и освободили — в материале URA.RU.
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