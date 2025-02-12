В США увидели сигнал дружбы Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освобождение Фогеля может свидетельствовать о характере будущих отношений Путина и Трампа
Освобождение Фогеля может свидетельствовать о характере будущих отношений Путина и Трампа Фото:

Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать сигналом будущих отношений между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем», — заявил Уиткофф. Его слова передает РИА Новости.

По словам спецпосланника, взаимодействие между лидерами двух стран имеет большое значение для глобальной политики и может способствовать развитию международных отношений. Уиткофф подчеркнул, что продолжение дружеских отношений между Трампом и Путиным будет полезным для всего мира. «Я считаю, что их связывала прекрасная дружба...» — добавил политик.

Ранее бывший дипломат США и преподаватель закрытой «Англо-американской школы Москвы» (признана Минюстом РФ иноагентом) Марк Фогель был освобожден в результате обмена осужденными лицами между Россией и США. Фогель был осужден в России по обвинениям в контрабанде наркотиков. Школа, в которой он работал, прекратила свою деятельность после того, как была обвинена в деятельности иностранного агента. О том, кто такой Фогель, как его задержали и освободили — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать сигналом будущих отношений между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. «Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем», — заявил Уиткофф. Его слова передает РИА Новости. По словам спецпосланника, взаимодействие между лидерами двух стран имеет большое значение для глобальной политики и может способствовать развитию международных отношений. Уиткофф подчеркнул, что продолжение дружеских отношений между Трампом и Путиным будет полезным для всего мира. «Я считаю, что их связывала прекрасная дружба...» — добавил политик. Ранее бывший дипломат США и преподаватель закрытой «Англо-американской школы Москвы» (признана Минюстом РФ иноагентом) Марк Фогель был освобожден в результате обмена осужденными лицами между Россией и США. Фогель был осужден в России по обвинениям в контрабанде наркотиков. Школа, в которой он работал, прекратила свою деятельность после того, как была обвинена в деятельности иностранного агента. О том, кто такой Фогель, как его задержали и освободили — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...