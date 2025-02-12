Украинские военные начали использовать новый термин «кактусы» для обозначения убитых солдат в Курской области. Об этом сообщают бойцы группировки «Север». Они впервые столкнулись с таким обозначением в рамках перехваченных переговоров по рации.
«„Первая эвакуационная группа формируется из состава 82 одшбр, на КНП офицер которой, кстати, вводит новый термин своих „200-х“ — „кактусы““. По всей видимости, враг решил любой ценой скрыть свои потери в ходе провального контрнаступления и в ближайшее время вновь отправит личный состав на убой», — написали бойцы в telegram-канале «Северный ветер». По их данным, переговоры были перехвачены в окрестностях Суджи.
Командование ВСУ, по приказу главкома украинских войск Александра Сырского, требует эвакуировать технику и тела погибших бойцов из определенных районов «любой ценой». Другие участки фронта в приказе не упоминаются.
Ранее стало известно о том, что в Курской области, в районе деревни Николаево-Дарьино, военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады Украины казнили своего коллегу, привязав его к дереву над окопами. Почему бойцы ВСУ поступили со своим сослуживцем таким образом — не известно.
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