ВСУ ввели новый термин для обозначения убитых солдат в Курской области

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ВСУ используют новый термин для обозначения погибших
ВСУ используют новый термин для обозначения погибших Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные начали использовать новый термин «кактусы» для обозначения убитых солдат в Курской области. Об этом сообщают бойцы группировки «Север». Они впервые столкнулись с таким обозначением в рамках перехваченных переговоров по рации.

«„Первая эвакуационная группа формируется из состава 82 одшбр, на КНП офицер которой, кстати, вводит новый термин своих „200-х“ — „кактусы““По всей видимости, враг решил любой ценой скрыть свои потери в ходе провального контрнаступления и в ближайшее время вновь отправит личный состав на убой», — написали бойцы в telegram-канале «Северный ветер». По их данным, переговоры были перехвачены в окрестностях Суджи.

Командование ВСУ, по приказу главкома украинских войск Александра Сырского, требует эвакуировать технику и тела погибших бойцов из определенных районов «любой ценой». Другие участки фронта в приказе не упоминаются. 

Ранее стало известно о том, что в Курской области, в районе деревни Николаево-Дарьино, военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады Украины казнили своего коллегу, привязав его к дереву над окопами. Почему бойцы ВСУ поступили со своим сослуживцем таким образом — не известно.

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Украинские военные начали использовать новый термин «кактусы» для обозначения убитых солдат в Курской области. Об этом сообщают бойцы группировки «Север». Они впервые столкнулись с таким обозначением в рамках перехваченных переговоров по рации. «„Первая эвакуационная группа формируется из состава 82 одшбр, на КНП офицер которой, кстати, вводит новый термин своих „200-х“ — „кактусы““. По всей видимости, враг решил любой ценой скрыть свои потери в ходе провального контрнаступления и в ближайшее время вновь отправит личный состав на убой», — написали бойцы в telegram-канале «Северный ветер». По их данным, переговоры были перехвачены в окрестностях Суджи. Командование ВСУ, по приказу главкома украинских войск Александра Сырского, требует эвакуировать технику и тела погибших бойцов из определенных районов «любой ценой». Другие участки фронта в приказе не упоминаются.  Ранее стало известно о том, что в Курской области, в районе деревни Николаево-Дарьино, военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады Украины казнили своего коллегу, привязав его к дереву над окопами. Почему бойцы ВСУ поступили со своим сослуживцем таким образом — не известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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