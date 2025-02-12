Дорожники предупредили водителей об опасности на свердловских трассах

Уралуправтодор предупредил свердловчан о штормовом ветре на трассах

12 февраля 2025 в 21:02 Размер текста - 17 +

На трассах будет работать спецтехника Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловскую область в ночь с 12-го на 13 февраля накроет мощный ветер, что приведет к опасной обстановке на трассе М-5 «Урал», а также Пермском и Тюменском трактах. Водителей призвали быть бдительными в период непогоды, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Не препятствуйте ее работе», — предупредили в компании. Уточнить актуальную информацию о состоянии участков можно по телефону: 8(800)200-63-06. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловскую область в ночь с 12-го на 13 февраля накроет мощный ветер, что приведет к опасной обстановке на трассе М-5 «Урал», а также Пермском и Тюменском трактах. Водителей призвали быть бдительными в период непогоды, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Не препятствуйте ее работе», — предупредили в компании. Уточнить актуальную информацию о состоянии участков можно по телефону: 8(800)200-63-06. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники.