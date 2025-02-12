Дорожники предупредили водителей об опасности на свердловских трассах

Свердловскую область в ночь с 12-го на 13 февраля накроет мощный ветер, что приведет к опасной обстановке на трассе М-5 «Урал», а также Пермском и Тюменском трактах. Водителей призвали быть бдительными в период непогоды, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Не препятствуйте ее работе», — предупредили в компании.
Уточнить актуальную информацию о состоянии участков можно по телефону: 8(800)200-63-06. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники.
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