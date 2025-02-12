Дорожники предупредили водителей об опасности на свердловских трассах

Уралуправтодор предупредил свердловчан о штормовом ветре на трассах
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Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, снег, автомобиль дпс, большегруз, поземка, метель, трасса
На трассах будет работать спецтехника Фото:

Свердловскую область в ночь с 12-го на 13 февраля накроет мощный ветер, что приведет к опасной обстановке на трассе М-5 «Урал», а также Пермском и Тюменском трактах. Водителей призвали быть бдительными в период непогоды, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Не препятствуйте ее работе», — предупредили в компании.

Уточнить актуальную информацию о состоянии участков можно по телефону: 8(800)200-63-06. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники.

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Свердловскую область в ночь с 12-го на 13 февраля накроет мощный ветер, что приведет к опасной обстановке на трассе М-5 «Урал», а также Пермском и Тюменском трактах. Водителей призвали быть бдительными в период непогоды, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололеда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Не препятствуйте ее работе», — предупредили в компании. Уточнить актуальную информацию о состоянии участков можно по телефону: 8(800)200-63-06. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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