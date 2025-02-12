МЧС шлет свердловчанам тревожные СМС. Скрин

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Жителям разослали штормовые предупреждения Фото:

МЧС запустило рассылку штормовых предупреждений на телефоны жителей Свердловской области. Грядущей ночью в регионе ожидается мощный ветер, следует из СМС.

«Очень сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается местами в Свердловской области вечером 12 февраля и ночью 13 февраля», — говорится в рассылке. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «101».

Несколько часов назад спасатели продлили экстренное предупреждение из-за ветра, которое объявили накануне. Согласно прогнозам, сегодня порывы ветра достигают 18 метров в секунду, а завтра будут до 21-го.

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МЧС запустило рассылку штормовых предупреждений на телефоны жителей Свердловской области. Грядущей ночью в регионе ожидается мощный ветер, следует из СМС. «Очень сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается местами в Свердловской области вечером 12 февраля и ночью 13 февраля», — говорится в рассылке. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «101». Несколько часов назад спасатели продлили экстренное предупреждение из-за ветра, которое объявили накануне. Согласно прогнозам, сегодня порывы ветра достигают 18 метров в секунду, а завтра будут до 21-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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