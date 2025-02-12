МЧС запустило рассылку штормовых предупреждений на телефоны жителей Свердловской области. Грядущей ночью в регионе ожидается мощный ветер, следует из СМС.
«Очень сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается местами в Свердловской области вечером 12 февраля и ночью 13 февраля», — говорится в рассылке. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «101».
Несколько часов назад спасатели продлили экстренное предупреждение из-за ветра, которое объявили накануне. Согласно прогнозам, сегодня порывы ветра достигают 18 метров в секунду, а завтра будут до 21-го.
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