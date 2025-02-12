МЧС шлет свердловчанам тревожные СМС. Скрин

12 февраля 2025 в 18:35 Размер текста - 17 +

Жителям разослали штормовые предупреждения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU МЧС запустило рассылку штормовых предупреждений на телефоны жителей Свердловской области. Грядущей ночью в регионе ожидается мощный ветер, следует из СМС. «Очень сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается местами в Свердловской области вечером 12 февраля и ночью 13 февраля», — говорится в рассылке. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «101». Несколько часов назад спасатели продлили экстренное предупреждение из-за ветра, которое объявили накануне. Согласно прогнозам, сегодня порывы ветра достигают 18 метров в секунду, а завтра будут до 21-го. Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС запустило рассылку штормовых предупреждений на телефоны жителей Свердловской области. Грядущей ночью в регионе ожидается мощный ветер, следует из СМС. «Очень сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается местами в Свердловской области вечером 12 февраля и ночью 13 февраля», — говорится в рассылке. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «101». Несколько часов назад спасатели продлили экстренное предупреждение из-за ветра, которое объявили накануне. Согласно прогнозам, сегодня порывы ветра достигают 18 метров в секунду, а завтра будут до 21-го.