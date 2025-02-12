Трамп заявил, что они с Путиным согласились остановить конфликт на Украине

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Трамп и Путин согласились, что необходимо завершить конфликт на Украине Фото:
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Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным согласились в необходимости остановить украинский конфликт. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным согласились в необходимости остановить украинский конфликт. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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