Трамп заявил, что они с Путиным согласились остановить конфликт на Украине

Трамп и Путин согласились, что необходимо завершить конфликт на Украине
новость из сюжетаПереговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным согласились в необходимости остановить украинский конфликт. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
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