Трамп заявил, что они с Путиным согласились остановить конфликт на Украине

12 февраля 2025 в 21:57 Размер текста - 17 +

Трамп и Путин согласились, что необходимо завершить конфликт на Украине Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным согласились в необходимости остановить украинский конфликт. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным согласились в необходимости остановить украинский конфликт. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.