Трамп рассказал, о чем говорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел длительный и продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ряд важных тем, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил сам Трамп.
«Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы, также, потеряли так много!» — написал Трамп на своей странице в Truthsocial.
В ходе разговора Трамп и Путин договорились о начале немедленных переговоров между их командами и об установлении тесного сотрудничества, включая возможные взаимные посещения стран. Трамп выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров и подчеркнул необходимость прекращения конфликта на Украине, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие потери.
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