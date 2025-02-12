Трамп рассказал, о чем говорил с Путиным

Трамп: провел продуктивный телефонный разговор с Путиным
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Трамп заявил, что обсудил с Путиным Украину
Трамп заявил, что обсудил с Путиным Украину Фото:

Президент США Дональд Трамп провел длительный и продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ряд важных тем, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил сам Трамп.

«Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы, также, потеряли так много!» — написал Трамп на своей странице в Truthsocial.

В ходе разговора Трамп и Путин договорились о начале немедленных переговоров между их командами и об установлении тесного сотрудничества, включая возможные взаимные посещения стран. Трамп выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров и подчеркнул необходимость прекращения конфликта на Украине, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие потери.

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Президент США Дональд Трамп провел длительный и продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ряд важных тем, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил сам Трамп. «Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы, также, потеряли так много!» — написал Трамп на своей странице в Truthsocial. В ходе разговора Трамп и Путин договорились о начале немедленных переговоров между их командами и об установлении тесного сотрудничества, включая возможные взаимные посещения стран. Трамп выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров и подчеркнул необходимость прекращения конфликта на Украине, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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