Путин полтора часа говорил с Трампом

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Президент РФ Владимир Путин полтора часа говорил с главой США Дональдом Трампом по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин поговорил по телефону с Трампом. Разговор длился почти полтора часа», — заявил Песков.
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