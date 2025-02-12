Трамп поблагодарил Путина

Президент США Дональд Трамп обратился с благодарностью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он поблагодарил его за освобождение американца Марка Фогеля и за уделенное ему время.
«Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Он отметил, что эти решения приведут к установлению мира между странами.
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