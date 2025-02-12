Трамп поблагодарил Путина

12 февраля 2025 в 22:02 Размер текста - 17 +

Трамп (на фото) выразил благодарность Путину за освобождение Фогеля Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине Президент США Дональд Трамп обратился с благодарностью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он поблагодарил его за освобождение американца Марка Фогеля и за уделенное ему время. «Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Он отметил, что эти решения приведут к установлению мира между странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп обратился с благодарностью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он поблагодарил его за освобождение американца Марка Фогеля и за уделенное ему время. «Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Он отметил, что эти решения приведут к установлению мира между странами.