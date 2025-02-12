Путин пригласил Трампа в Москву

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Президент России Владимир Путин пригласил главу США Дональда Трампа посетить Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Приглашение было озвучено во время телефонного разговора Путина и Трампа.

«Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования», — сказал Песков. Представитель Кремля заявил это во время конференц-колла.

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Президент России Владимир Путин пригласил главу США Дональда Трампа посетить Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Приглашение было озвучено во время телефонного разговора Путина и Трампа. «Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования», — сказал Песков. Представитель Кремля заявил это во время конференц-колла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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