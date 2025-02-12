«Настало время работать вместе»: Путин согласился сотрудничать с Трампом

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Президент России Владимир Путин поддержал идею о необходимости сотрудничества между Россией и США, которую выразил лидер Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — сказал представитель Кремля. Заявление прозвучало во время конференц-колла.
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