«Настало время работать вместе»: Путин согласился сотрудничать с Трампом

Песков: Путин согласился сотрудничать с Трампом
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Президент России Владимир Путин поддержал идею о необходимости сотрудничества между Россией и США, которую выразил лидер Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — сказал представитель Кремля. Заявление прозвучало во время конференц-колла.

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Президент России Владимир Путин поддержал идею о необходимости сотрудничества между Россией и США, которую выразил лидер Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — сказал представитель Кремля. Заявление прозвучало во время конференц-колла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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