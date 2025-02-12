Индекс Мосбиржи подскочил на фоне переговоров России и США

12 февраля 2025 в 22:27 Размер текста - 17 +

Индекс Мосбиржи резко подскочил на фоне российско-американских переговоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Индекс Мосбиржи резко вырос до 3100 пунктов на фоне переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные площадки. Это самый высокий показатель за полгода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индекс Мосбиржи резко вырос до 3100 пунктов на фоне переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные площадки. Это самый высокий показатель за полгода.