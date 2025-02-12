Индекс Мосбиржи подскочил на фоне переговоров России и США

Индекс Мосбиржи резко подскочил на фоне российско-американских переговоров
Индекс Мосбиржи резко вырос до 3100 пунктов на фоне переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные площадки. Это самый высокий показатель за полгода.
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