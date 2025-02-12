Индекс Мосбиржи подскочил на фоне переговоров России и США

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Индекс Мосбиржи резко подскочил на фоне российско-американских переговоров Фото:

Индекс Мосбиржи резко вырос до 3100 пунктов на фоне переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные площадки. Это самый высокий показатель за полгода.

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Индекс Мосбиржи резко вырос до 3100 пунктов на фоне переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные площадки. Это самый высокий показатель за полгода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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