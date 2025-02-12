12 февраля 2025

FT: Трамп не просто так позвонил сначала Путину, а потом уже Зеленскому

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Звонок Трампа Путину перечеркнул надежды Киева заручиться поддержкой США
Звонок Трампа Путину перечеркнул надежды Киева заручиться поддержкой США Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сначала позвонил президенту РФ Владимиру Путину и лишь затем лидеру Украины Владимиру Зеленскому, поскольку у США свое видение, как завершить конфликт. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Трамп поговорил с Путиным, прежде чем позвонить Зеленскому. Он дал понять, что США не хотят работать с Киевом или ЕС над общей стратегией, чтобы усадить Россию за стол переговоров», — говорится в публикации Financial Times.

Издание отмечает, что США также охладили надежды Украины на получение обещания вступить в НАТО. Кроме того, Киеву стоит забыть о желании восстановить свои границы, замечает FT.

После разговора с Путиным американский лидер сообщил, что они с российским президентом договорились с необходимостью закончить конфликт на Украине. Трамп поручил главе ЦРУ, госсекретарю и советнику по нацбезопасности возглавить переговоры с РФ в этом вопросе, пишет телеканал «360»

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Президент США Дональд Трамп сначала позвонил президенту РФ Владимиру Путину и лишь затем лидеру Украины Владимиру Зеленскому, поскольку у США свое видение, как завершить конфликт. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Трамп поговорил с Путиным, прежде чем позвонить Зеленскому. Он дал понять, что США не хотят работать с Киевом или ЕС над общей стратегией, чтобы усадить Россию за стол переговоров», — говорится в публикации Financial Times. Издание отмечает, что США также охладили надежды Украины на получение обещания вступить в НАТО. Кроме того, Киеву стоит забыть о желании восстановить свои границы, замечает FT. После разговора с Путиным американский лидер сообщил, что они с российским президентом договорились с необходимостью закончить конфликт на Украине. Трамп поручил главе ЦРУ, госсекретарю и советнику по нацбезопасности возглавить переговоры с РФ в этом вопросе, пишет телеканал «360». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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