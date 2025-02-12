Трамп намеренно звонил Путину раньше, чем Зеленскому: что на Западе говорят о переговорах

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом. Последний положительно отозвался о беседе и чуть позже связался с лидером Украины Владимиром Зеленским. Тема переговоров между странами занимает первые полосы иностранных СМИ. На Западе замечают ряд интересных деталей прошедших бесед. Подробности о них — в материале URA.RU.
Резкий поворот в отношениях России и США
Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор обозначил резкий поворот в отношениях между США и Россией. И все это на фоне признаков того, что Вашингтон сократит свою поддержку Украины после почти трех лет конфликта, заметила британская газета Financial Times.
Разговор показал отличие подхода Трампа
Подход Трампа к конфликту резко отличается от подхода бывшего президента Джо Байдена, который не общался напрямую с Путиным во время боевых действий. Экс-президент сосредоточился на предоставлении военной и финансовой помощи Киеву с целью усиления своего влияния на будущих переговорах с Москвой, пишет Bloomberg.
Трамп не просто так сначала позвонил Путину
Трамп поговорил с Путиным, прежде чем позвонить Зеленскому, дав понять, что США не хотят работать с Киевом или ЕС над общей стратегией, чтобы усадить Россию за стол переговоров. США также охладили надежды Украины на получение обещания вступить в НАТО и восстановить свои границы, замечает FT.
Трамп попытается решить проблемы с Россией без Европы
Заявление Трампа подтверждает опасения в Киеве и Европе, что США не будут привлекать ЕС или основные европейские столицы к переговорам о будущем Украины и перейдут к более примирительной позиции по отношению к Москве, пишет FT. Газета также заметила, что комментарий Кремля к звонку был более сдержанным, чем у Трампа, и не давал оснований предполагать, что Россия готова смягчить свою позицию.
Теперь все стало яснее
Теперь, когда два лидера возобновляют общение после длительного периода молчания между Белым домом и Кремлем, контуры плана урегулирования Трампа становятся более четкими. Американские чиновники путешествуют по Европе на этой неделе, они начали занимать более четкие позиции относительно того, как может выглядеть завершение конфликта на Украине, отмечает телеканал CNN.
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