12 февраля 2025

Три столкнувшихся грузовика перекрыли трассу «Пермь — Екатеринбург». Фото

В Нижнесергинском районе столкнулись три грузовых автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовики перекрыли трассу
Грузовики перекрыли трассу Фото:

В Нижнесергинском районе на 249 км трассы «Пермь-Екатеринбург» столкнулись три грузовика. Движение в сторону Перми ограничено и ведется в одном направлении, в сторону Екатеринбурга водители едут по обочине. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомобиля Shacman, двигаясь в сторону города Перми, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с  автомобилем Isuzu. После столкновения автомобиль Isuzu сместился вправо и совершил наезд на стоящий экскаватор, что привело к его опрокидыванию и перекрытию движения транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ГАИ, в результате ДТП люди не пострадали. Полиция устанавливает точные обстоятельства ДТП.

По данным ГАИ, в результате ДТП люди не пострадали
По данным ГАИ, в результате ДТП люди не пострадали
Фото:

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В Нижнесергинском районе на 249 км трассы «Пермь-Екатеринбург» столкнулись три грузовика. Движение в сторону Перми ограничено и ведется в одном направлении, в сторону Екатеринбурга водители едут по обочине. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля Shacman, двигаясь в сторону города Перми, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с  автомобилем Isuzu. После столкновения автомобиль Isuzu сместился вправо и совершил наезд на стоящий экскаватор, что привело к его опрокидыванию и перекрытию движения транспорта», — говорится в сообщении ведомства. По данным ГАИ, в результате ДТП люди не пострадали. Полиция устанавливает точные обстоятельства ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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