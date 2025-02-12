В Нижнесергинском районе на 249 км трассы «Пермь-Екатеринбург» столкнулись три грузовика. Движение в сторону Перми ограничено и ведется в одном направлении, в сторону Екатеринбурга водители едут по обочине. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомобиля Shacman, двигаясь в сторону города Перми, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Isuzu. После столкновения автомобиль Isuzu сместился вправо и совершил наезд на стоящий экскаватор, что привело к его опрокидыванию и перекрытию движения транспорта», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ГАИ, в результате ДТП люди не пострадали. Полиция устанавливает точные обстоятельства ДТП.
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