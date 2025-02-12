Трамп согласился с идеей не пускать Украину в НАТО

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не должна вступать в НАТО. Он согласился с идеей не пускать ее в альянс и заявил, что такой подход его полностью устраивает.
«Меня это устраивает», — заявил Трамп, комментируя вопрос о возможном членстве Украины в НАТО. Он также отметил, что считает перспективу вступления Украины в альянс непрактичной и маловероятной. Трансляцию вел телеканал CBS News на Youtube.
Президент США Дональд Трамп ранее уже выразил свою позицию против военной и финансовой поддержки Украины. Он также акцентировал внимание на необходимости мирного разрешения украинского конфликта через переговоры.
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