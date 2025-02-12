12 февраля 2025

Трамп согласился с идеей не пускать Украину в НАТО

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Трамп считает идею о вступлении Украины в НАТО непрактичной
Трамп считает идею о вступлении Украины в НАТО непрактичной Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не должна вступать в НАТО. Он согласился с идеей не пускать ее в альянс и заявил, что такой подход его полностью устраивает. 

«Меня это устраивает», — заявил Трамп, комментируя вопрос о возможном членстве Украины в НАТО. Он также отметил, что считает перспективу вступления Украины в альянс непрактичной и маловероятной. Трансляцию вел телеканал CBS News на Youtube.

Президент США Дональд Трамп ранее уже выразил свою позицию против военной и финансовой поддержки Украины. Он также акцентировал внимание на необходимости мирного разрешения украинского конфликта через переговоры.

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Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не должна вступать в НАТО. Он согласился с идеей не пускать ее в альянс и заявил, что такой подход его полностью устраивает.  «Меня это устраивает», — заявил Трамп, комментируя вопрос о возможном членстве Украины в НАТО. Он также отметил, что считает перспективу вступления Украины в альянс непрактичной и маловероятной. Трансляцию вел телеканал CBS News на Youtube. Президент США Дональд Трамп ранее уже выразил свою позицию против военной и финансовой поддержки Украины. Он также акцентировал внимание на необходимости мирного разрешения украинского конфликта через переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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