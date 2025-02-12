Трамп ждет визита Путина в США

Президент США Дональд Трамп ожидает визит лидера России Владимира Путина в Америку. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.
«Планирую общаться с российским лидером по телефону. За первой встречей в Саудовской Аравии, может последовать другая, в США», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.
В ходе общения с журналистами Трамп заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности «немедленно» начать переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине. По словам лидера США, в Киеве также хотят мира, как и российский лидер, пишет телеканал 360.ru.
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