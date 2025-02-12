12 февраля 2025

Трамп ждет визита Путина в США

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О готовящейся встрече с Путиным президент США заявил журналистам
О готовящейся встрече с Путиным президент США заявил журналистам Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп ожидает визит лидера России Владимира Путина в Америку. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.

«Планирую общаться с российским лидером по телефону. За первой встречей в Саудовской Аравии, может последовать другая, в США», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.

В ходе общения с журналистами Трамп заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности «немедленно» начать переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине. По словам лидера США, в Киеве также хотят мира, как и российский лидер, пишет телеканал 360.ru

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Президент США Дональд Трамп ожидает визит лидера России Владимира Путина в Америку. Об этом глава Белого дома заявил журналистам. «Планирую общаться с российским лидером по телефону. За первой встречей в Саудовской Аравии, может последовать другая, в США», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете. В ходе общения с журналистами Трамп заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности «немедленно» начать переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине. По словам лидера США, в Киеве также хотят мира, как и российский лидер, пишет телеканал 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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