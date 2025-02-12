12 февраля 2025

Трамп раскрыл, что предлагал Путину во время переговоров 12 февраля

Трамп во время звонка предлагал Путину остановку огня на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что Путин не хочет временного разрешения ситуации
Трамп заявил, что Путин не хочет временного разрешения ситуации Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину заморозку огня на Украине. По словам главы Белого дома, президент России не хочет временной заморозки конфликта, а, напротив, заинтересован в том, чтобы завершить противостояние раз и навсегда.

«Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп ранее выразил свою позицию против военной и финансовой поддержки Украины. Он акцентировал внимание на важности мирного разрешения конфликта через переговоры.

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Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину заморозку огня на Украине. По словам главы Белого дома, президент России не хочет временной заморозки конфликта, а, напротив, заинтересован в том, чтобы завершить противостояние раз и навсегда. «Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трамп ранее выразил свою позицию против военной и финансовой поддержки Украины. Он акцентировал внимание на важности мирного разрешения конфликта через переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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