Трамп раскрыл, что предлагал Путину во время переговоров 12 февраля

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину заморозку огня на Украине. По словам главы Белого дома, президент России не хочет временной заморозки конфликта, а, напротив, заинтересован в том, чтобы завершить противостояние раз и навсегда.
«Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп ранее выразил свою позицию против военной и финансовой поддержки Украины. Он акцентировал внимание на важности мирного разрешения конфликта через переговоры.
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