12 февраля 2025

«Известия»: новый iPhone SE появится в конце зимы и в России

© Служба новостей «URA.RU»
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В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром
В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром Фото:

Новый iPhone SE четвертого поколения ожидается в продаже на российском рынке в конце февраля. Официальная дата начала продаж будет объявлена Apple во время презентации, которая перенесена на следующую неделю.

«В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром. Apple пока не раскрывает точную дату дистрибьюторам, но источник в российском ритейле отмечает, что старт продаж запланирован на конец месяца, скорее всего, на 28 февраля», — сообщили «Известиям».

Новый iPhone SE станет четвертым поколением бюджетной линейки от Apple и претерпит значительные изменения. Например, устройство лишится традиционной кнопки Home, вместо которой появится вырез для камеры на экране. Также сообщается, что это может быть первый смартфон Apple с собственным сотовым модемом, заменяющим чипы Qualcomm.

Ожидается, что новый iPhone SE 4 станет самым доступным смартфоном Apple в 2025 году. Предварительно, базовая версия iPhone SE 4 с 64 ГБ памяти будет стоить от 48 400 рублей. Модель на 128 ГБ оценивается в 53 300 рублей, а версия в 512 ГБ — 63 000 рублей.

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Новый iPhone SE четвертого поколения ожидается в продаже на российском рынке в конце февраля. Официальная дата начала продаж будет объявлена Apple во время презентации, которая перенесена на следующую неделю. «В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром. Apple пока не раскрывает точную дату дистрибьюторам, но источник в российском ритейле отмечает, что старт продаж запланирован на конец месяца, скорее всего, на 28 февраля», — сообщили «Известиям». Новый iPhone SE станет четвертым поколением бюджетной линейки от Apple и претерпит значительные изменения. Например, устройство лишится традиционной кнопки Home, вместо которой появится вырез для камеры на экране. Также сообщается, что это может быть первый смартфон Apple с собственным сотовым модемом, заменяющим чипы Qualcomm. Ожидается, что новый iPhone SE 4 станет самым доступным смартфоном Apple в 2025 году. Предварительно, базовая версия iPhone SE 4 с 64 ГБ памяти будет стоить от 48 400 рублей. Модель на 128 ГБ оценивается в 53 300 рублей, а версия в 512 ГБ — 63 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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