«Известия»: новый iPhone SE появится в конце зимы и в России

Новый iPhone SE четвертого поколения ожидается в продаже на российском рынке в конце февраля. Официальная дата начала продаж будет объявлена Apple во время презентации, которая перенесена на следующую неделю.
«В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром. Apple пока не раскрывает точную дату дистрибьюторам, но источник в российском ритейле отмечает, что старт продаж запланирован на конец месяца, скорее всего, на 28 февраля», — сообщили «Известиям».
Новый iPhone SE станет четвертым поколением бюджетной линейки от Apple и претерпит значительные изменения. Например, устройство лишится традиционной кнопки Home, вместо которой появится вырез для камеры на экране. Также сообщается, что это может быть первый смартфон Apple с собственным сотовым модемом, заменяющим чипы Qualcomm.
Ожидается, что новый iPhone SE 4 станет самым доступным смартфоном Apple в 2025 году. Предварительно, базовая версия iPhone SE 4 с 64 ГБ памяти будет стоить от 48 400 рублей. Модель на 128 ГБ оценивается в 53 300 рублей, а версия в 512 ГБ — 63 000 рублей.
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