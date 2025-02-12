«Радиостанция Судного дня» передала 25 загадочных сообщений за 12 февраля

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 12 февраля передала в эфир необычно большое количество загадочных сообщений, всего 25 за день. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».
Сообщения, передаваемые станцией, включали в себя различные случайные слова и словосочетания, такие как «синопсис», «нарта», «бульвар», «плагиат», «одоферт», «микропора» и многие другие. В течение дня были также переданы сообщения, содержащие больше одного слова, что тоже необычно для трансляции. Например, в 16:25 прозвучали «ворсобаян» и «морфожанр», а в 16:36 — «волкокран», «премистый» и «пискливость».
Сигналы радиостанции «Судного дня» — это проверка ее работоспособности, рассказывал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также сообщил, что таинственная радиостанция не относится к работе системы ядерного щита, но отметил, что УВБ-76 имеет важное военное значение.
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