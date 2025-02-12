12 февраля 2025

Украина напрямую обратилась к Трампу по поводу замороженных активов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Запад заморозил миллиарды долларов российских активов
Запад заморозил миллиарды долларов российских активов Фото:

Украинские власти обратились к администрации президента США с просьбой использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия, сообщает Bloomberg. Это предложение было озвучено в ходе встреч с представителями некоторых стран-союзников и командой президента.

«Украинские чиновники обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой разрешить им использовать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для закупки американского оружия», — пишет агентство. По информации источников Bloomberg, украинские чиновники неоднократно поднимали эту тему на встречах с союзниками, а теперь и прямо предложили ее президенту США.

В ответ на обращение Украины Белый дом не предоставил официальных комментариев. Также нет данных о том, поддержал ли президент США это предложение.

После начала СВО западные страны заморозили российские активы на сумму около 285 млрд долларов. Более двух третей находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Россия в ответ запретила вывод из страны инвестиций нерезидентами из недружественных стран.

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Украинские власти обратились к администрации президента США с просьбой использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия, сообщает Bloomberg. Это предложение было озвучено в ходе встреч с представителями некоторых стран-союзников и командой президента. «Украинские чиновники обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой разрешить им использовать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для закупки американского оружия», — пишет агентство. По информации источников Bloomberg, украинские чиновники неоднократно поднимали эту тему на встречах с союзниками, а теперь и прямо предложили ее президенту США. В ответ на обращение Украины Белый дом не предоставил официальных комментариев. Также нет данных о том, поддержал ли президент США это предложение. После начала СВО западные страны заморозили российские активы на сумму около 285 млрд долларов. Более двух третей находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Россия в ответ запретила вывод из страны инвестиций нерезидентами из недружественных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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