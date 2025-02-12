Украина напрямую обратилась к Трампу по поводу замороженных активов России

Украинские власти обратились к администрации президента США с просьбой использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия, сообщает Bloomberg. Это предложение было озвучено в ходе встреч с представителями некоторых стран-союзников и командой президента.
«Украинские чиновники обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой разрешить им использовать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для закупки американского оружия», — пишет агентство. По информации источников Bloomberg, украинские чиновники неоднократно поднимали эту тему на встречах с союзниками, а теперь и прямо предложили ее президенту США.
В ответ на обращение Украины Белый дом не предоставил официальных комментариев. Также нет данных о том, поддержал ли президент США это предложение.
После начала СВО западные страны заморозили российские активы на сумму около 285 млрд долларов. Более двух третей находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Россия в ответ запретила вывод из страны инвестиций нерезидентами из недружественных стран.
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