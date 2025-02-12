12 февраля 2025

В элитном ЖК Челябинска продают брендовую кофейню. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейню продают как готовый бизнес
Кофейню продают как готовый бизнес Фото:

В элитном ЖК Челябинска «4Ленинa» на продажу выставили брендовую кофейню «Кофе и пельмени». За готовый бизнес собственник просит 2 миллиона 500 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Прoдaeтся кофейня, гoтовый бизнес (помeщениe не пpoдaeтся) в ЖК „4Ленинa“. В стоимость бизнеса за 2 млн 500 тыс. рублей входит оборудование и мебель. Вместе с этим на имя покупателя переоформляется договор аренды с адекватной арендой и лояльными собственниками помещения», — говорится на сайте «Авито».

Отмечается, что общая площадь помещения составляет 60 квадратных метров. Это три зала для гостей в стиле лофт на 25 посадочных мест. Продавец уверяет, что вся мебель ухоженная, а оборудование обсуживается вовремя.

Заведение полностью укомплектовано всем необходимым оборудование для кофейни
Заведение полностью укомплектовано всем необходимым оборудование для кофейни
Фото:

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В элитном ЖК Челябинска «4Ленинa» на продажу выставили брендовую кофейню «Кофе и пельмени». За готовый бизнес собственник просит 2 миллиона 500 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Прoдaeтся кофейня, гoтовый бизнес (помeщениe не пpoдaeтся) в ЖК „4Ленинa“. В стоимость бизнеса за 2 млн 500 тыс. рублей входит оборудование и мебель. Вместе с этим на имя покупателя переоформляется договор аренды с адекватной арендой и лояльными собственниками помещения», — говорится на сайте «Авито». Отмечается, что общая площадь помещения составляет 60 квадратных метров. Это три зала для гостей в стиле лофт на 25 посадочных мест. Продавец уверяет, что вся мебель ухоженная, а оборудование обсуживается вовремя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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