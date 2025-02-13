ВСУ атаковали Липецкую область, есть пострадавшая

Глава Липецкой области Артамонов: из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина
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На территорию Липецкой станции аэрации упали осколки БПЛА, сообщил Игорь Артамонов
На территорию Липецкой станции аэрации упали осколки БПЛА, сообщил Игорь Артамонов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Липецкой области из-за падения обломков БПЛА на территорию местной станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятии», — заявил Артамонов в своем telegram-канале. Пострадавшая получила осколочные ранения.

Женщина госпитализирована. В медицинском учреждении ей предоставляется вся необходимая помощь. Несмотря на происшествие, работа станции аэрации не была нарушена.

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В Липецкой области из-за падения обломков БПЛА на территорию местной станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. «В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятии», — заявил Артамонов в своем telegram-канале. Пострадавшая получила осколочные ранения. Женщина госпитализирована. В медицинском учреждении ей предоставляется вся необходимая помощь. Несмотря на происшествие, работа станции аэрации не была нарушена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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