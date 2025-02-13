ВСУ атаковали Липецкую область, есть пострадавшая

В Липецкой области из-за падения обломков БПЛА на территорию местной станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятии», — заявил Артамонов в своем telegram-канале. Пострадавшая получила осколочные ранения.
Женщина госпитализирована. В медицинском учреждении ей предоставляется вся необходимая помощь. Несмотря на происшествие, работа станции аэрации не была нарушена.
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