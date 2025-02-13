В Северной Осетии введен режим опасности БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ пытаются атаковать Северную Осетию дронами, сообщил Сергей Меняйло
ВСУ пытаются атаковать Северную Осетию дронами, сообщил Сергей Меняйло Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Северной Осетии введен режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно», — уточнил Меняйло в своем telegram-канале. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и игнорировать любые провокации. 

Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Меняйло подчеркнул важность следования только проверенным источникам для получения актуальных сведений о ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Северной Осетии введен режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. «В республике объявлен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно», — уточнил Меняйло в своем telegram-канале. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и игнорировать любые провокации.  Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Меняйло подчеркнул важность следования только проверенным источникам для получения актуальных сведений о ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...