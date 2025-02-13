В Северной Осетии введен режим опасности БПЛА

В Северной Осетии введен режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно», — уточнил Меняйло в своем telegram-канале. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и игнорировать любые провокации.
Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Меняйло подчеркнул важность следования только проверенным источникам для получения актуальных сведений о ситуации.
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