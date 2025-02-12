В Екатеринбурге умер смотрящий из ОПГ «Синие»

В Екатеринбурге умер смотрящий из ОПГ «Синие» Сергей Балагуров

13 февраля 2025 в 11:12 Размер текста - 17 +

Балагур был смотрящим за одним из районов города (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге скончался один из участников известной организованной преступной группировки «Синие» — Сергей Балагуров по прозвищу Балагур. Он считался смотрящим за одним из районов города, сообщил URA.RU источник, который был знаком с покойным. «Балагур умер от проблем со здоровьем, он часто сидел, в последний раз — в одной из колоний Ивделя. Был тесно связан с ворами и был смотрящим за одним районом Екатеринбурга. В криминальных кругах Балагур пользовался авторитетом и уважением», — рассказал собеседник агентства. Мужчине было 62 года. На днях его похоронили на Восточном кладбище. Перед этим прошло отпевание в храме во имя Всех Святых на улице Блюхера. «Синие» образовались в Екатеринбурге в конце 1980-х, и в 90-е считалась одной из самых мощных наряду с ОПГ «Уралмаш» и «Центровые». Свое название она получила от того, что ее участниками были матерые уголовники, покрытые татуировками — «синие». Изначально гангстеры придерживались воровских понятий и вели бизнес, замешанный на криминале: курировали кражи, угоны машин, торговлю оружием и наркотиками, крышевали проституцию. В середине 90-х «Синие» переключились на обложение данью бизнесменов. На сегодняшний день ОПГ продолжает функционировать, хотя и без былого размаха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге скончался один из участников известной организованной преступной группировки «Синие» — Сергей Балагуров по прозвищу Балагур. Он считался смотрящим за одним из районов города, сообщил URA.RU источник, который был знаком с покойным. «Балагур умер от проблем со здоровьем, он часто сидел, в последний раз — в одной из колоний Ивделя. Был тесно связан с ворами и был смотрящим за одним районом Екатеринбурга. В криминальных кругах Балагур пользовался авторитетом и уважением», — рассказал собеседник агентства. Мужчине было 62 года. На днях его похоронили на Восточном кладбище. Перед этим прошло отпевание в храме во имя Всех Святых на улице Блюхера. «Синие» образовались в Екатеринбурге в конце 1980-х, и в 90-е считалась одной из самых мощных наряду с ОПГ «Уралмаш» и «Центровые». Свое название она получила от того, что ее участниками были матерые уголовники, покрытые татуировками — «синие». Изначально гангстеры придерживались воровских понятий и вели бизнес, замешанный на криминале: курировали кражи, угоны машин, торговлю оружием и наркотиками, крышевали проституцию. В середине 90-х «Синие» переключились на обложение данью бизнесменов. На сегодняшний день ОПГ продолжает функционировать, хотя и без былого размаха.